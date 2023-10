Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Selfkant-Wehr (ots)

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zum Wintergarten einer Wohnung an der Straße Gausweg auf. Als der Bewohner am 12. Oktober (Donnerstag), gegen 9.30 Uhr verdächtige Geräusche hörte und nach dem Rechten sah, flüchtete der Täter zu Fuß und ließ Tatwerkzeug am Tatort zurück. Der Flüchtende war männlich und trug Gummistiefel sowie eine blaue Arbeitshose. Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise zu dieser Tat nimmt das KK 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

