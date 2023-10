Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht

Wegberg (ots)

Am 11. Oktober (Mittwoch) ereignete sich gegen 21.05 Uhr, an der Fußbachstraße, in Höhe eines Schotterweges, der in Richtung eines dortigen Parks verläuft, ein räuberischer Diebstahl. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Wegberg war zu diesem Zeitpunkt zu Fuß unterwegs, als er von einem ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Dieser bat darum, das Handy des Wegbergers nutzen zu dürfen. Er wählte erkennbar mehrmals eine Nummer, tätigte jedoch keinen Anruf. Unvermittelt schlug er dann dem 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und flüchtete zu Fuß mit dem Handy in Richtung Busbahnhof Schwalmaue. Der Täter war etwa 17 bis 18 Jahre alt, zirka 190 Zentimeter groß und hatte braune, mittellange Haare. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem weißen T-Shirt bekleidet. Wer kann Angaben zur Identität des Flüchtigen machen oder hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

