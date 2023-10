POL-HS: Opferstock aufgebrochen

Geilenkirchen (ots) - Von einer Baustelle an der Konrad-Adenauer-Straße stahlen bislang unbekannte Täter etwa 40 Meter Kupferkabel. Die Tat wurde zwischen 18 Uhr am Dienstag, 10. Oktober und 6.45 Uhr am Mittwoch, 11. Oktober begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

