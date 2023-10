Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung durch Graffiti/ Stadt lobt Belohnung aus

Geilenkirchen (ots)

Bereits in den vergangenen Wochen wurden wiederkehrend Sachbeschädigungen durch Graffiti im Bereich des Bahnhofs und der Gleisunterführung festgestellt. Es handelte sich vorwiegend um Logos, die mit der Fußballmannschaft Borussia Mönchengladbach in Zusammenhang stehen. Zeitlich lagen die Sachbeschädigungen immer rund um die Spieltage der Borussia. Auch am 7. Oktober (Samstag) wurden am Bahnhof solche Farbschmierereien entdeckt und angezeigt. Der Schaden, der sich daraus für die Stadt ergibt, liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Deshalb hat sich die Stadt Geilenkirchen entschlossen, eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro auszuloben für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Wer kann Angaben dazu machen, durch wen die Graffitis am Bahnhof in Geilenkirchen angebracht wurden? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell