POL-HS: Bei versuchten Diebstählen aus Pkw beobachtet

Heinsberg-Waldenrath (ots) - Ein gelber Radlader wurde durch unbekannte Täter am 9. Oktober (Montag), gegen 23.30 Uhr, von einem Privatgelände an der Birgdener Straße entwendet. Das Fahrzeug konnte in Belgien aufgefunden und sichergestellt werden. Das Fahrzeug wurde nach abgeschlossener Spurensicherung wieder an den Eigentümer übergeben. Die Ermittlungen zur Tat dauern weiter an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

