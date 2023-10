Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstahl

Erkelenz (ots)

Eine 76-jährige Frau aus Erkelenz wurde am Dienstag, 10. Oktober, zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls. Sie war in einem Supermarkt an der Atelierstraße einkaufen, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser verwickelte sie in ein Gespräch und touchierte sie zudem augenscheinlich versehentlich mit seinem Einkaufswagen. Kurz darauf musste sie feststellen, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und die Geldbörse fehlte, in der sich Bargeld befand. Ob der Mann das Geld entwendet hat, konnte die Erkelenzerin nicht angeben. Der Unbekannte war etwa 40 jahre alt und 165 bis 170 Zentimeter groß. Er wirkte osteuropäisch, war ganz schwarz gekleidet und hatte kurze Haare. Er hatte eine gepflegte Erscheinung. Wer hat den Taschendiebstahl beobachtet oder kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell