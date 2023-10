POL-HS: Diebstahl aus mehreren Bussen

Hückelhoven-Kleingladbach (ots) - Zwei Firmenfahrzeuge der Marke Mercedes Sprinter wurden am 9. Oktober (Montag) vom Fahrbahnrand der Palandstraße entwendet. Beide Fahrzeuge waren mit Kennzeichen aus dem Rhein-Lahn-Kreis (EMS-) ausgestattet. Die Fahrzeuge konnten per GPS Signal geortet und in den Niederlanden aufgefunden werden. Die Information wurde an die niederländische Polizei weitergegeben, die weiteren Maßnahmen veranlasste. Rückfragen bitte an: ...

mehr