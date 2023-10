Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Geschäftsräume

Hückelhoven (ots)

Anwohner der Lövenicher Straße hörten am Montag, 9. Oktober, gegen 4.15 Uhr, verdächtige Geräusche aus Richtung eines Geschäftsgebäudes. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie eine männliche Person, die sich am Gebäude aufhielt und es betrat. Als der Täter bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er. Zeugen konnten ihn als etwa 170 Zentimeter groß beschreiben. Er trug eine dunkle Sturmhaube und eine dunkle Stoffjacke und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Die Zeugen verständigten die Polizei. An der Tür sowie am Türschloss wurden Beschädigungen festgestellt. Die Polizisten nahmen eine Anzeige auf und sicherten Spuren. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

