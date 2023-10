POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Geilenkirchen-Erkelenz (ots) - Von einer Baustelle an der Konrad-Adenauer-Straße in Geilenkirchen stahlen unbekannte Täter zwischen Freitag (6. Oktober) und Montag (9. Oktober) ein etwa 20 Meter langes Starkstromkabel. In Erkelenz wurde im selben Zeitraum das Kabel eines Baukrans herausgerissen und entwendet. Der Kran stand auf einem Baustellengelände an der Straße Karolingerring. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

