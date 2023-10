POL-HS: Bei Automatenaufbruch festgenommen

Erkelenz (ots) - Am 9. Oktober (Montag), zwischen 1.15 Uhr und 1.35 Uhr, entzündeten unbekannte Täter an der Laderampe eines Supermarkte an der Paul-Rüttchen-Straße einen Stapel Papier und Verpackungsmaterial. Die Beamten konnten den Brand löschen und fertigten eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

