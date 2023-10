Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Betrug durch angebliche Spendensammler

Erkelenz (ots)

Auf einem Parkplatz an der Adam-Opel-Straße wurde ein 51-jähriger Mann aus Wegberg am Donnerstag (12. Oktober), gegen 11 Uhr, durch eine südländisch aussehende männliche Person angesprochen. Der Unbekannte gab an, dass er Spenden sammeln würde für den Bau einer Universität für Taubstumme. Da ihm dies verdächtig vorkam, informierte der Wegberger richtigerweise die Polizei über den Vorfall. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte sofort fußläufig und stieg auf der Beifahrerseite in einen Pkw BMW ein, der sich in Richtung A 46 entfernte. Die Polizei fertigte eine Anzeige und nahm die Ermittlungen auf. Der "Spendensammler" war etwa 25 Jahre alt, hatte eine normale Statur, trug ein Kinnbärtchen mit einem Schnauzbart und war mit einer karierten Flanelljacke in schwarz-weiß bekleidet. Der Fahrer des Pkw BMW wirkte ebenfalls südländisch, hatte einen ähnlichen Bart und trug eine schwarze Jacke. Wer hat die Personen beobachtet oder hat eine Spende geleistet? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Es bestehlt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

