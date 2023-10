Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gast wirft mit Getränkeflasche auf Bedienung

Zeugensuche

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Sonntagabend (15. Oktober) besuchte ein bislang unbekannter Mann gegen 19.25 Uhr einen an der Boos-Fremery-Straße ansässigen Schnellimbiss und gab eine Bestellung auf. Vorher hatte er aus einem Kühlschrank eine Getränkeflasche aus Hartplastik entnommen. Nachdem die Bestellung zubereitet war und übergeben werden sollte, warf der unbekannte Mann mit der Flasche auf eine der Bedienungen und traf diese am Kopf. Als er den Imbiss verließ, verfolgte eine weitere Bedienung den Flüchtenden und stellte ihn auf der Straße zur Rede. Daraufhin griff der unbekannte Täter auch diese Person an und flüchtete danach. Der Mann war etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er hatte zudem lange schwarze "Rastalocken" und war dunkel gekleidet. Wer hat die Person beobachtet oder kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

