Freiburg (ots) - Am Freitag, 24.11.2023 ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der Nollinger Straße in Rheinfelden ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr auf der Nollinger Straße in Rheinfelden in Richtung Stadtmitte. Kurz vor der Kreuzung Hardtstraße ordnete er sich auf die Abbiegespur nach links ein, als ein bislang unbekannter ...

