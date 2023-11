POL-FR: Waldshut-Tiengen: Ford beschädigt - Verursacher flüchtet, Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen dem 26.11.2023 gegen 00.30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Brand an der Johann-Peter-Hebel-Grundschule in Teningen gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Das Feuer ist aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Müllcontainer, welche in unmittelbarer Nähe zur Grundschule abgestellt waren, ausgebrochen. Das Feuer ...

