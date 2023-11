POL-FR: Freiburg: Mehrere Demonstrationen in der Innenstadt verlaufen friedlich

Freiburg (ots) - Am 24.11.2023, gegen 02 Uhr hatten Unbekannte an einem Geldautomaten einer Bank in der Hauptstraße in Wyhl (am Kaiserstuhl) eine Detonation verursacht und dabei den Geldautomaten erheblich beschädigt. An die im Ausgabeautomat befindliche Geldkassette gelangte die Täterschaft jedoch nicht. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit ...

