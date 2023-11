Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - mehrere Einsätze an Bar in Bleichenviertel

Mainz (ots)

Aggressive Gäste sorgten in der Nacht auf Samstag für mehrere Auseinandersetzungen in und vor einer Bar im Bleichenviertel. In einem Fall kam es zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Gegen zwei Uhr, kam es zu einem ersten Einsatz, weil zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren eine Auseinandersetzung mit den Türstehern suchten. Hierbei wurde ein 30-jähriger Türsteher verletzt und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen Körperverletzung ermittelt. Sie erhielten einen Platzverweis. Gegen sechs Uhr kommt es nach einer weiteren Auseinandersetzung in dieser Lokalität zu einer Eskalation auf der Straße davor. Derzeit wird davon ausgegangen, dass mehrere Personen an dieser Schlägerei beteiligt waren. Mehrere Personen flüchteten vor Eintreffen der Polizei, konnten aber mit Ausnahme des möglichen Haupttäters gestellt werden. Ein Beteiligter leistete bei der Festnahme Widerstand. Trotz Androhung des Tasers blieb der 25-jährige und erheblich unter Alkoholeinfluss Stehende weiterhin aggressiv und musste gefesselt werden. Polizeibeamte wurden während des Einsatzes nicht verletzt. Gegen alle Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu den Ereignissen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

