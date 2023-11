Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau Mehrere Taschendiebstähle im Oktober

Mainz - Weisenau (ots)

Ein ca 20 Jahre alter Mann, 165 - 170 cm groß mit normaler Statur soll in den vergangenen Wochen mehreren Frauen die Handtasche entrissen haben. Von den Zeugen wurde sein Aussehen als südeuropäisch und asiatisch beschreiben, außerdem trug der Täter schwarze Kleidung bei der Tatbegehung. Die Kriminalpolizei Mainz bittet die Bevölkerung um Mithilfe, um Hinweise zu den beiden Taten am 13.10.23 und einer weiteren am 26.10.23 zu erlangen. Diese hatten sich jeweils am Nachmittag oder frühen Abend im Bereich der Blussusstraße/ Chattenstraße/ Radweg in Mainz-Weisenau zugetragen. Bei allen Fällen war der Täter ebenfalls allein zu Fuß unterwegs und riss die Tasche gewaltsam von der Schulter seiner Opfer. In einem Fall wurde der Trageriemen der Tasche durchgeschnitten. Im Anschluss flüchtete der Täter.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Siehe veröffentlichte Pressemeldungen zu den Fällen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5626684 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5626625

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell