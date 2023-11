POL-PPMZ: Mainz - Hartenberg-Münchfeld Straßenraub, Täter flüchten

Mainz - Mombach (ots) - Am 01.11.2023 wurde der Kriminaldauerdienst über den Einbruch in einen Imbiss auf einem Parkplatz in der Dalheimer Wiese in Mainz informiert. Bei dem freistehenden Imbiss-Pavillon verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld in mittlerer zweistelliger Höhe. Es wurden vor Ort Spuren gesichert, die Ermittlungen laufen. Wer in der Zeit vom 31.10., 22:00 Uhr - 01.112023, ...

mehr