Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach Einbruch in Imbiss

Mainz - Mombach (ots)

Am 01.11.2023 wurde der Kriminaldauerdienst über den Einbruch in einen Imbiss auf einem Parkplatz in der Dalheimer Wiese in Mainz informiert. Bei dem freistehenden Imbiss-Pavillon verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld in mittlerer zweistelliger Höhe. Es wurden vor Ort Spuren gesichert, die Ermittlungen laufen.

Wer in der Zeit vom 31.10., 22:00 Uhr - 01.112023, 11:15 Uhr Auffälligkeiten in Nähe des o.g. Tatorts bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell