Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Zeugen nach Auseinandersetzung in Club-Lounge am Bahnhof "Römisches Theater" gesucht

Mainz (ots)

Ein 18-Jähriger wird nach einem Angriff von noch unbekannten Tätern, in der Nacht auf Donnerstag, derzeit stationär behandelt. Nach einer Auseinandersetzung gegen 4 Uhr in den Räumlichkeiten einer Bar im Gebäudekomplex "Römisches Theater" trifft der in Mainz wohnhafte Geschädigte außerhalb der Bar auf mehrere Personen. Aus dieser Gruppe heraus wird er von mindestens einem Mann angegriffen und an Kopf, Armen und Beinen verletzt. Als unbeteiligte Personen auf die Situation aufmerksam wird, flüchtet die Tätergruppe und lässt den Geschädigten zurück. Dieser wird durch Rettungskräfte versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Personen, welche die Situation in der Club-Lounge und später außerhalb beobachtet haben sich zu melden. Insbesondere werden auch die Personen gesucht, die dem Geschädigten nach der Tat zur Hilfe kamen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

