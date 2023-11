Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ermittlungen wegen einer Verdachtslage- Hubschrauber im Einsatz

Stromberg (ots)

Die Polizei betreibt derzeit im Bereich Stromberg intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen. Unter anderem war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nachdem gegen 21:50 Uhr ein maskierter Mann, der zuvor auf dem Parkplatz mit einer Schusswaffe gesehen worden war, einen Einkaufsmarkt in der Ortslage Stromberg betreten und trotz Aufforderung seine Maske nicht abgelegt hat, wurde dies der Polizei gemeldet. Der Mann verließ den Markt jedoch kurz darauf ohne weitere Aktion wieder. Er wurde als ca. 1,80 m groß und schlank beschrieben. Wenige Zeit später meldeten Anwohner jedoch mehrfach schussähnliche Geräusche aus der unmittelbaren Nähe des Supermarktes, deren Ursprung derzeit noch unklar ist. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mitteilung von Beobachtungen, die mit diesen Geschehnissen in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise bitte an den Notruf der Polizei 110. Ob dies in Zusammenhang mit Halloween steht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell