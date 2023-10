Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - polizeiliche Bilanz zum Oktoberfest

Mainz (ots)

Die Einsatzzahlen zum Oktoberfest 2024 liegen vor. Die Polizei Mainz zieht eine grundsätzlich positive Bilanz. Während der Öffnungszeiten waren durchgehend vier Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 eingesetzt. Zeitweise wurden diese durch weitere Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei des PP ELT unterstützt. Die Einsatzkräfte bestreiften das Veranstaltungszelt und standen in engem Austausch mit dem Veranstalter. Bis zum letzten Wochenende kam es lediglich zu einem bekanntgewordenen Körperverletzungsdelikt. Das letzte Wochenende verhagelte jedoch ein wenig diese Bilanz, als es zu vier weiteren Körperverletzungsdelikten, einem Widerstand gegen Polizeibeamte und zu einem Diebstahl von Bier, direkt aus dem Zapfhahn gekommen war. Während des gesamten Veranstaltungszeitraums sind der Polizei keine sexuellen Belästigungen bekannt geworden.

Bei sogenannten Abfahrtskontrollen wurde lediglich eine Trunkenheitsfahrt festgestellt. Darüber hinaus führte die Verkehrsdirektion Mainz Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Ludwig-Erhard-Allee wurde eine moderate Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h angeordnet. Deren Ziel, Verkehrsunfälle und insbesondere Gefährdungen von Fußgängern zu verhindern, wurde erreicht. Es wurden keine Unfälle registriert.

Durch die Messungen an verschiedenen Örtlichkeiten und zu unterschiedlichen Tageszeiten wurden insgesamt 618 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In 475 Fällen sind die Fahrer bis 20 km/h zu schnell gewesen. Dies zieht eine Verwarnung in Höhe von 20,- bis 60,- EUR nach sich. In 138 Fällen wurde zwischen 20 und 40 km/h (also bis 90 km/h) zu schnell gefahren. Dies zieht ein Bußgeld in Höhe von 100,- bis 200,- EUR und einen Punkt nach sich. Gegebenenfalls droht auch hier bereits ein Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres ein weiterer Verstoß begangen wurde. 5 Fahrer müssen konkret mit einem Fahrverbot rechnen, weil sie mindestens 40 km/h zu schnell unterwegs waren. Diese fünf fuhren statt der erlaubten 50 km/h zwischen 94 und 106 km/h. Sie erwartet bis zu 480,- EUR Bußgeld, ein Punkt und ein Monat Fahrverbot.

Die Erkenntnisse aus diesem Jahr, werden in den Planungen für das Oktoberfest 2024 und andere Veranstaltungen auf dem Messegelände Berücksichtigung finden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell