POL-PPMZ: Mainz - Nach Unfall auf Theodor-Heuss-Brücke weitergefahren

Mainz - Finthen (ots) - Gleich drei E-Bikes inkl. Ladeeinrichtung mit einem Gesamtwert von ca. 15.000EUR wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Fahrradschuppen in der Gonsenheimer Straße in Mainz geklaut. Die Fahrräder befanden sich in einer verschlossenen Fahrradgarage im Hinterhof eines Zweifamilienhauses. Wer verdächtige Wahrnehmungen zwischen ca. 18 und 03 Uhr gemacht hat wird gebeten, sich mit der ...

