Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm - Nationalflagge Israels abgerissen und verbrannt

Nieder-Olm (ots)

In der Nacht von Freitag dem 27.10. auf Samstag den 28.10. wurde die Nationalflagge Israels, welche sich gehisst vor der katholischen Kirche in Nieder-Olm in der Pariser Straße 99 befand, durch bislang unbekannte Täter abgerissen und anschließend verbrannt.

Durch eine Gemeindemitarbeiterin wurden die Überreste der Flagge etwa 50m entfernt in der Enggasse aufgefunden und den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Mainz 3 übergeben. Im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt nun das Fachkommissariat der Kriminaldirektion Mainz, K12.

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wer in der Nacht von Freitag dem 27.10. auf Samstag den 28.10., insbesondere im Bereich der katholischen Kirche in Nieder-Olm, Feststellungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell