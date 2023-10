Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Ladendieb stehlt Süßigkeit und verletzt Supermarkt-Mitarbeiter

Mainz - Neustadt (ots)

Ein bislang noch unbekannter Mann betrat am Donnerstagabend gegen 18:09 Uhr einen Supermarkt im Barbarossaring in der Mainzer Neustadt. Dort wollte er den Markt mit einer Packung Süßigkeiten verlassen, ohne zu bezahlen. Von einem Mitarbeiter angesprochen, wurde der Dieb plötzlich aggressiv und schlug mit einem Gegenstand mehrfach auf den Mitarbeiter ein. Danach sprühte er mit einem reizenden Gas um sich und flüchtet zu Fuß aus dem Markt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Mainz nach einem ca 20-jährigen Mann, der ca. 185 cm groß ist und eine schwarze Kapuze trug, verlief ergebnislos. Der verletzte Mitarbeiter des Marktes wurde in ein Mainzer Krankenhaus gebracht

Personen die durch das versprühte Reizgas beeinträchtigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 zu melden. Hinweise zum Vorfall oder dem flüchtigen Ladendieb können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

