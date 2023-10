Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim Unbekannter zündelt in Linienbus

Mainz - Hechtsheim (ots)

Geistesgegenwärtig handelte ein Busfahrer am gestrigen Nachmittag, als er plötzlich auf eine Flamme im hinteren Teil seines Busses aufmerksam wurde. In einer der hinteren Sitzreihen löschte der Mainzer Busfahrer umgehend eine ca 30 cm hohe Flamme, sodass sich das Feuer nicht auf andere Sitze ausbreiten konnte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich 10 Personen im Bus, wovon niemand verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen war der unbekannte Verursacher als Fahrgast im Bus mitgefahren und hatten diesen fluchtartig verlassen, nachdem er am Sitz gezündelt hatte. Er kann wie folgt beschrieben werden: ca 175 cm groß, 20 Jahre alt, trug helle Kleidung. Die Ermittlungen zum Fall laufen.

Wer Hinweise zum Fall oder dem beschriebenen Fahrgast geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell