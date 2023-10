Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto am Krankenhaus beschädigt

Brakel (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es auf dem Krankenhausparkplatz in Brakel an der Danziger Straße. Ein roter Ford Fiesta war dort am Mittwoch, 11. Oktober, um 7.10 Uhr auf einem Stellplatz auf der linken Parkplatzseite abgestellt worden. Als die Besitzerin um 17.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an Stoßstange und Felge an der rechten hinteren Fahrzeugseite fest. Ein möglicher Verursacher war nicht mehr vor Ort. Die Polizei in Höxter bittet nun Zeugen, sich unter Telefon 05271/962-0 zu melden. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell