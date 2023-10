Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Warburg (ots)

Am Samstag, 14.10.23, gegen 23.34 Uhr, wurde festgestellt, dass im Einkaufsmarkt in Warburg an der Papenheimer Straße eingebrochen wurde. Die Haupteingangstür war aufgehebelt worden. Aus dem Kassenbereich wurden Tabakwaren im Wert von ca. 3000,- entwendet. Das zuständige Kriminalkommissariat fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Einkaufszentrum gesehen oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen./TT

