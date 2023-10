Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit 4 leicht verletzten Personen

Bad Driburg (ots)

Der 18-jährige Mazda-Fahrer kam, am Samstag, 14.10.23, gegen 01.35 Uhr, auf einem Feldweg bei Bad Driburg-Langeland in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Holzstapel. Die drei jugendlichen Mitfahrer und der Fahrer selbst wurden leicht verletzt. In der Atemluft des Fahrers wurde Alkoholgeruch festgestellt, so dass nach positivem Vortest eine Blutprobe entnommen wurde. Auch besteht der Verdacht der Einnahme von anderen berauschenden Mitteln. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen die Halterin besteht der Verdacht, dass sie die Fahrt zuließ, obwohl der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sie kümmerte sich selbst um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuges. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro. /TT

