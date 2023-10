POL-HX: Lagerschuppen brennt auf dem ZUE-Gelände in Borgentreich

Warburg (ots) - Bei Ermittlungen nach einer Unfallflucht sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen. Diese ereignete sich bereits am Dienstagnachmittag, 26.09.2023, auf dem Parkplatz eines Warburger Supermarktes an der Papenheimer Straße Ein 34-jähriger Warburger parkte gegen 15:30 Uhr seinen weißen Seat vorwärts in einer der dortigen Parkbuchten ...

mehr