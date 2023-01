Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Donnerstag (05. Januar) und Montag (09. Januar) beharrlich, in ein zu einer Schule in der Hanfbachstraße in Möglingen gehörendes Gebäude einzudringen. Nachdem vermutlich gleich mehrere Versuche, eine Tür aufzuhebeln, fehlschlugen, griffen die Unbekannten zu einem etwa 15 kg schweren Ziegelstein. Diesen warfen sie gegen die Doppelverglasung der Tür, welche der brachialen Gewalt jedoch standhielt. Die Täter gelangten zwar nicht in das Gebäude, verursachten aber einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 15001-70, in Verbindung zu setzen.

