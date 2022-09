POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Ermittlungsgruppe "Cold Case" bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil (07.09.2022)

Konstanz (ots) - Am vergangenen Donnerstag haben Polizeibeamte des Polizeipostens Lutherplatz zwei Ladendiebe festgenommen, die nach wiederholter Tatbegehung in Haft kamen. Bereits am Freitag vor einer Woche fielen die 18 und 26 Jahre alten Männer wegen mehreren gewerbsmäßig begangenen Ladendiebstählen in der ...

mehr