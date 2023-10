POL-HX: Zeugen nach Unfall auf Krankenhaus-Parkplatz gesucht

Warburg (ots) - Am Samstag, 14.10.23, gegen 23.34 Uhr, wurde festgestellt, dass im Einkaufsmarkt in Warburg an der Papenheimer Straße eingebrochen wurde. Die Haupteingangstür war aufgehebelt worden. Aus dem Kassenbereich wurden Tabakwaren im Wert von ca. 3000,- entwendet. Das zuständige Kriminalkommissariat fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Einkaufszentrum gesehen ...

