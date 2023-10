Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Schockanruf der Enkelin - Geldübergabe an unbekannte Frau

Mainz - Neustadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19:30 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei, der Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Am Nachmittag hatte er einen weinerlichen Anruf seiner Enkelin erhalten und erfahren, dass sie eine schwangere Frau und zwei Kinder angefahren haben sollte. Den Angaben eines vermeintlichen Polizisten sowie einer angeblichen Staatsanwältin aus Mainz schenkte der 84-jährige Nieder-Olmer Glauben und versuchte im Anschluss Bargeld zu organisieren.

Bei der 1.Bank wurde der Mann jedoch abgewiesen, weshalb er bei einer anderen Bank vorstellig wurde und die geforderte Summe in mittlerer 5-stelliger Höhe bekam. Er übergab das Geld in der Rheinstraße in Mainz letztlich an eine Frau, die ca 40 Jahre alt war und eine graue Jacke sowie einen grauen Hut trug. Sie hielt einen grauen Schirm und sprach akzentfreies Deutsch.

Wer hat die beschriebene Person gestern zwischen 17:00 - 19:30 Uhr in der Rheinstraße bzw. Innenstadt gesehen? Hinweise an: Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

