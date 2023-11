Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim; Falsche Telekommitarbeiter

Mainz-Bretzenheim (ots)

Bereits am Montag dem 30.10. rief ein angeblicher Telekommitarbeiter bei einer 83-jährigen Bretzenheimerin mit unterdrückter Nummer an und meldete sich bzgl. notwendiger Messungen, welche in der Wohnung durchgeführt werden müssten, an.

Am Nachmittag gegen 16:30 Uhr erschienen daraufhin zwei der angeblichen Mitarbeiter an der Wohnung. Während einer der Täter von der Bewohnerin begleitet wurde, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung und entwendete dort Schmuck.

Die Polizei rät: Lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung die sie nicht selbst bestellt haben. Rufen sie das Unternehmen Telekommunikation / Wasserwerke usw. selbst an und vergewissern sie sich über die Rechtmäßigkeit. Im Zweifel rufen sie ihre zuständige Polizeiinspektion an!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

