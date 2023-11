Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm; Portemonnaie aus Handtasche geklaut

Nieder-Olm (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr wurde eine 79-jährige Nieder-Olmerin von einer bislang unbekannten Frau in einem Nieder-Olmer Modegeschäft in der Oppenheimer Straße bestohlen.

Als die Nieder-Olmerin ihre Handtasche über ihren Rollator hing, griff eine bislang unbekannte Täterin in die Tasche und entwendete das Portemonnaie der Frau. Als diese den Diebstahl bemerkte, hatte die Täterin bereits das Geschäft verlassen.

Die Frau wird als 170cm groß, schmale Figur mit osteuropäischen Erscheinungsbild und Leberflecken im Gesicht beschrieben. Zudem hätte sie eine blaue Jacke und eine bunte Kopfbedeckung in Form eines Kopftuches getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell