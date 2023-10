Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Bargeld und E-Shisha aus Umkleide entwendet - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag zwischen 10 und 11:15 Uhr betraten bisher unbekannte Täter den verschlossenen Umkleideraum der Schulsporthalle in der Gerbersruhstraße. Wie die Täter in die Umkleide gelangten, ist bisher nicht geklärt. Fest steht, dass sie aus der Umkleide einen zweistelligen Bargeldbetrag und eine E-Shisha im Wert von 100 Euro entwendeten. Das Polizeirevier Wiesloch hat nun die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 06222/5709-0 entgegengenommen.

