Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann aus Lech gerettet

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am 28.05.2023 (Sonntag) wurde ein 51-Jähriger im Bereich des Flößerparks durch Passanten aus dem Lech gerettet. Der Mann wurde bewusstlos aus dem Wasser gerettet und sofort reanimiert.

Mehrere Passanten sahen den 51-Jährigen im Wasser beim Flößerpark treiben. Zwei Passanten sprangen in das Wasser und zogen den 51-Jährigen an Land. Dort wurden sofort Wiederbelebungsmaßnahmen durch Passanten und einen Notarzt, welcher zufällig vor Ort war, durchgeführt. Der Rettungsdienst brachte den 51-Jährigen zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum Augsburg. Die Polizisten konnten bei dem Mann keine Ausweisdokumente auffinden, weshalb zunächst seine Identität nicht geklärt werden konnte. In der Zwischenzeit konnte diese durch einen Hinweis geklärt werden. Der Mann wird aktuell bei kritischem Zustand im Krankenhaus behandelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell