Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Einbruch in Wohnung in Berliner Siedlung

Mainz (ots)

Am Freitagabend (03.11.2023) kam es in der Berliner Siedlung zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannten Täter gelang es offensichtlich über ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung einzudringen und sich in ihr frei zu bewegen. Die Täter durchwühlten große Teile der Wohnung und entwendeten Wertgegenstände und Bargeld in fünfstelliger Höhe. Der Tatzeitraum liegt zwischen spätem Nachmittag und ca. 20:00 Uhr. Die Täter sind unerkannt entkommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere in der dunklen Jahreszeit, Täter den Schutz der früh einsetzenden Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner am frühen Abend ausnutzen um nach Tatgelegenheiten zu suchen. Insbesondere Erdgeschosswohnungen sollten ausreichend gegen Einbruch gesichert sein. Tipps erhalten Interessierte unter https://www.k-einbruch.de/ oder durch Einbruchsschutzberater des PP Mainz. Termine gibt es unter Telefon: 06131 65-3390 oder per E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell