POL-FR: Herbolzheim: Einbruch in Sportgaststätte - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 23.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 16.25 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mit einem Fahrzeug einen Zaun neben einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße / Einmündung Schwedenstraße. Der Sachschaden am Zaun beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, ...

