POL-FR: Lörrach: E-Scooter aus nicht verschlossenen Pkw entwendet

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 23.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 21.00 Uhr bis 23.00 Uhr, schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines schwarzen Mercedes-Benz ein, um eine Handtasche, welche auf der Rückbank lag, zu entwenden. Der Mercedes-Benz stand in der Hauptstraße auf einem Parkplatz einer Shishabar. Am Berliner Platz konnte die Handtasche wieder aufgefunden werden. Aus der Handtasche fehlte Bargeld, eine ...

mehr