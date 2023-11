Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Weil am Rhein: Lkw verursacht erhebliche Öl-/Dieselspur

Freiburg (ots)

Ein Lkw verursachte am Donnerstagmorgen, 23.11.2023, eine mehrere Kilometer lange Öl-/Dieselspur. Ein Zeuge teilte gegen 07.00 Uhr der Polizei eine Ölspur mit, welche sich vom Stadtteil Salzert bis in die Hauptstraße in Stetten ziehen würde. Schlussendlich konnte eine durchgängige Öl-/Dieselspur von der Autobahnausfahrt Lörrach-Ost, über die Wallbrunnstraße, Salzertstraße, Hauptstraße, Zollfreie, bis nach Alt-Weil lokalisiert werden, wo bei einem Lebensmittelmarkt das Verursacherfahrzeug, ein Lastkraftwagen, festgestellt werden konnte. Aufgrund eines Schadens an dem Lkw wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Lkw wurde abgeschleppt. Neben einer Spezialfirma, welche die Fahrbahn reinigte, waren auch die Feuerwehren Lörrach und Weil am Rhein sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz. Zudem war wegen Reinigungsarbeiten ein Teil der Autobahnausfahrt Lörrach-Ost für etwa zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell