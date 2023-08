Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz in Appenheim beendet - Ermittlungen dauern an

Appenheim (ots)

Über 100 Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz, des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik und des PP Mainz konnten am Donnerstag eine Einsatzlage in Appenheim erfolgreich beenden.

Die Polizei Mainz wurde am Donnerstagnachmittag gegen 13:40 Uhr durch Familienangehörige telefonisch darüber informiert, dass sie von einem 27-jährigen Familienmitglied in einem Wohngebäude in der Niedergasse in Appenheim bedroht werden. Es bestand der Verdacht, dass der Tatverdächtige im Besitz einer Schusswaffe sein könnte. Zur Unterstützung wurden daher Spezialkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz alarmiert.

Im Laufe des Einsatzes konnten die Angehörigen selbstständig und unverletzt das Wohnanwesen verlassen, sodass sich der Täter nur noch alleine darin befand.

Gegen 16:45 Uhr konnte der Beschuldigte letztlich durch Spezialkräfte im Gebäude unverletzt festgenommen werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens und dem möglichen Motiv des Tatverdächtigen hat die Kriminalpolizei Mainz übernommen. Ob der Täter tatsächlich im Besitz einer Schusswaffe war, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

An dem Einsatz waren neben Einsatzkräften von Polizei auch Kräfte von Rettungsdiensten, Notfallseelsorge und der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell