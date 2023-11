POL-FR: Weil am Rhein: Handtasche aus Pkw entwendet

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht von Mittwoch, 22.11.2023, auf Donnerstag, 23.11.2023, hebelte ein Unbekannter eine Tür auf, um in ein Vereinsheim in der Lustgartenstraße zu gelangen. Aus dem Vereinsheim wurde eine Geldkassette mir Bargeld sowie ein Laptop entwendet. Auch wurde wohl versucht die Tür eines Werkzeugraumes aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

