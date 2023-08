POL-PPRP: Fahrzeugbrand

Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (21.08.2023), gegen 14 Uhr, kam es in der Berliner Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Ein 64-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt der querenden Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro, verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

