POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmittag (21.08.2023), gegen 13:30 Uhr, schlug eine 58-Jährige einer 30-Jährigen in der Mundenheimer Straße ins Gesicht. Die 30-Jährige war mit ihren Kindern spazieren, als die 58-Jährige sie unvermittelt schlug. Kurz darauf, gegen 13:35 Uhr, griff die 58-Jährige eine weitere Frau in der Mundenheimer Straße an. Die 34-Jährige konnte sich noch wegdrehen und wurde am Rücken von dem Schlag getroffen. Beide Frauen wurden leicht verletzt. ...

