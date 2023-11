Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Personen nach Verfolgungsfahrt mit der Polizei vorläufig festgenommen

Vor der Polizei geflüchtet ist der Fahrer eines Leichtkraftrades am Donnerstagabend, 23.11.2023 in Freiburg. Das mit zwei Personen besetzte Leichtkraftrad befuhr ohne Kennzeichen gegen 22.15 Uhr die Bundesautobahn 5 in südliche Richtung, weshalb es zwischen den Anschlussstellen Teningen und Freiburg-Nord einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrer versuchte daraufhin, sich der Kontrolle zu entziehen.

Eine Polizeistreife verfolgte das Fahrzeug über die Autobahn; an der Anschlussstelle Freiburg-Mitte fuhr der Flüchtige über die B31a in Richtung Umkirch und nach einem Wendemanöver wieder zurück auf der B31a in Richtung Freiburg.

Als der flüchtige Fahrer auf dem Abfahrtsast der B31a in Richtung St. Georgen/Freiburg-Haid versuchte, ein vorausfahrendes Polizeifahrzeug zu überholen, geriet er auf den Grünstreifen, kam ins Schlingern, touchierte die Schutzplanke und beschädigte einen Leitpfosten. Sowohl Fahrer als auch Sozius versuchten, zu Fuß zu flüchten. Beide konnten jedoch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Beide Personen verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand, vermutlich beim Touchieren der Leitplanke, leicht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der 34-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun ermittelt.

