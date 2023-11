Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahmen: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm haben am Montag, 6. November, in einem Imbiss an der Poststraße zwei Einbrecher festgenommen.

Der Besitzer alarmierte die Polizei, als er in der Nacht über eine Überwachungskamera eine männliche Person in dem Restaurant beobachten konnte.

Die kurz darauf eintreffenden Polizisten konnten gegen 1.20 Uhr zwei Verdächtige in den Imbissräumen stellen. Beide wurden festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten neben dem Diebesgut, Softdrink-Dosen und tiefgefrorene Nudelgerichte, auch Einbruchwerkzeug.

Gegen die polizeibekannten 35 und 36 Jahre alten Männer aus Hamm wird nun wegen Einbruchdiebstahls ermittelt.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell