Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Seniorin im Renault Clio kollidiert mit geparktem Lkw

Hamm (ots)

Eine 73-jährige Renault-Fahrerin verletzte sich am Sonntag, 05. November, 14:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Herringer Weg leicht. Die Seniorin befuhr mit ihrem Pkw den Herringer Weg in Richtung Westen. Aufgrund einer beschlagenen Frontscheibe kollidierte die Hammerin mit einem geparkten LKW der Marke MAN. Aufgrund des Zusammenstoßes verletzte sich die 73-jährige leicht. Sie wurde einem Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Herringer Weg in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Der Renault musste abgeschleppt werden. (nue)

