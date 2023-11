POL-HAM: E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Hamm (ots) - Eine 29-jährige Hammerin verunfallte am Samstag, 04. November, 23:20 Uhr auf der Amtsstraße in Hamm-Heessen. Sie befuhr mit ihrem Fiat Punto die Amtsstraße in Richtung Süden und verlor im Einmündungsbereich zur Gartenstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hier kollidierte sie mit einem Mazda und einem Ford-Mondeo, die am Straßenrand geparkt waren. ...

